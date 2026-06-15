Anadolu Efes, Weiler-Babb ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, Nick Weiler-Babb ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu kadromuzda yer alan Nick Weiler-Babb'e kulübümüze sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." denildi.
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