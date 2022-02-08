Anadolu Rangers lige hızlı başladı

Anadolu Rangers, Boğaziçi Sultans'ı ezici bir üstünlükle 46-0 yenerek Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi'ne iyi başladı.

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde gerçekleştirilen Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi'nde, Boğaziçi Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Boğaziçi Sultans ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakada Anadolu Rangers, Boğaziçi Sultans'ı 46-0 yendi.

Bir sonraki karşılaşma Afyon Kocatepe Üniversitesi Victory Walkers ile

D grubunda mücadele eden Anadolu Rangers 19 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Victory Walkers ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Rangers gruptaki son maçında ise Hacettepe Üniversitesi Red Deers'i konuk edecek. Toplamda 15 takımın katıldığı ve 4 gruptan oluşan Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig'i 22 Mayıs Pazar günü final yapacak. - ESKİŞEHİR