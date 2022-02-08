Üye Girişi
Anadolu Rangers lige hızlı başladı - Son Dakika

Anadolu Rangers lige hızlı başladı

08.02.2022 14:21
Anadolu Rangers lige hızlı başladı

Anadolu Rangers, Boğaziçi Sultans'ı ezici bir üstünlükle 46-0 yenerek Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi'ne iyi başladı.

Anadolu Rangers, Boğaziçi Sultans'ı ezici bir üstünlükle 46-0 yenerek Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi'ne iyi başladı.

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde gerçekleştirilen Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi'nde, Boğaziçi Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Boğaziçi Sultans ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakada Anadolu Rangers, Boğaziçi Sultans'ı 46-0 yendi.

Bir sonraki karşılaşma Afyon Kocatepe Üniversitesi Victory Walkers ile

D grubunda mücadele eden Anadolu Rangers 19 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Victory Walkers ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Rangers gruptaki son maçında ise Hacettepe Üniversitesi Red Deers'i konuk edecek. Toplamda 15 takımın katıldığı ve 4 gruptan oluşan Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig'i 22 Mayıs Pazar günü final yapacak. - ESKİŞEHİR

Anadolu Rangers lige hızlı başladı
Anadolu Rangers lige hızlı başladı

YORUMLAR
500

Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Rangers lige hızlı başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
13:46 Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!
13:38 Tuğba Özerk, Tosuncuk'un parasını akladığı iddialarına cevap verdi: İddia gerçek değil, yasal yollara başvuracağız
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:26:15. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Rangers lige hızlı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement