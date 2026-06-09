Anadolu Üniversitesi\'nde Spor Ödülleri Töreni

Anadolu Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarıların yanı sıra Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen 40. Geleneksel Spor Turnuvasında dereceye giren sporcuları düzenlenen Spor Ödülleri 2026 Töreni'nde bir araya getirdi.

Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Anadolu Üniversitesi sporcularının yıl boyunca ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların kutlandığı törende, sporun üniversite yaşamındaki önemi ve kurumsal spor kültürünün gelişimine yapılan katkılar vurgulandı.

Rektör Adıgüzel: "Anadolu Üniversitesi spor dostu bir kampüstür"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Spor Ödülleri 2026 Töreninde yaptığı konuşmada Anadolu Üniversitesinin spor alanındaki köklü geleneğine vurgu yaparak sporun üniversite kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti. Kırk yıldır başarıyla sürdürülen spor ödülleri geleneğinin önemine dikkat çeken Rektör Adıgüzel şunları söyledi:

"Bugün burada Anadolu Üniversitesinin azmini, emeğini ve başarıya olan inancını yansıtan çok anlamlı bir törende bir aradayız. Düzenlediğimiz bu tören yalnızca bir yılın başarılarını kutlamak için gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon değil, kırk yıldır sürdürülen köklü bir geleneğin parçasıdır. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine ve çalışanlarına spor yapma imkanlarını en geniş şekilde sunan, spor dostu bir kampüstür. Hem bireysel hem de takım sporlarında güçlü bir altyapıya sahibiz. Bu altyapının ve spor kültürünün sonucu olarak bugüne kadar binden fazla milli sporcu yetiştirmiş bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Kampüsümüzde yıl boyunca düzenlenen turnuvalarda mücadele eden, dostça rekabet eden ve sporun birleştirici gücünü yaşatan tüm öğrencilerimizi ve personelimizi gönülden kutluyorum."

"Spor, birlikte başarma kültürünü güçlendiriyor"

Sporun yalnızca başarı elde etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi sporcularının ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Spor, insanları bir araya getiren, birlikte başarma kültürünü geliştiren ve kurum aidiyetini güçlendiren çok önemli bir değerdir. Üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımız bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Sizler azminiz, disiplininiz ve kararlılığınızla yalnızca madalya kazanmıyor, aynı zamanda gençlere örnek oluyorsunuz. Bu başarıların arkasında sporcularımız kadar antrenörlerimizin, akademik ve idari personelimizin, organizasyonların görünmeyen kahramanlarının da büyük emeği bulunuyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün kupa ve madalya almaya hak kazanan sporcularımızı kutlarken, centilmence mücadele eden ve sahaya çıkarak emek veren tüm sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Anadolu Üniversitesi olarak sporu ve sporcularımızı desteklemeyi sürdürecek, ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil edecek yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Adıgüzel'in konuşmasının ardından TÜSF tarafından düzenlenen şampiyonalarda derece elde eden takım ve bireysel sporcular ile Anadolu Üniversitesi 40. Geleneksel Spor Turnuvasında başarılı olan öğrenci ve personel takımlarına kupa, madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Törende ayrıca Avrupa Üniversiteler Şampiyonasında genel klasmanda Avrupa ikinciliği elde eden ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından Polonya'da düzenlenen Oryantiring Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atan Anadolu Üniversitesi sporcuları da alkışlarla onurlandırıldı. Spor Ödülleri 2026 Töreni, toplu fotoğraf çekimi ve sporcuların başarılarının kutlanmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR