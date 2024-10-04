Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil - Son Dakika
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Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil

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Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı mağlup olan Real Madrid'de, istediği süreleri alamayan Arda Güler hakkında Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den açıklama geldi. Ancelotti, Arda Güler'in ilk 11'deki yerine ilişkin soruya 'Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil' yanıtını verdi.

04.10.2024 14:58
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e mağlup olan Real Madrid'de sonradan oyuna giren Arda Güler ile ilgili Teknik Direktör Carlo Ancelotti açıklama yaptı.

Oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, mücadelenin son bölümünde bir pozisyonda gole çok yaklaştı. Luka Modric'in ortasında savunma arkasına iyi sarkan Arda'nın yaptığı kafa vuruşu Lille kalecisi Lucas Chevalier'de kaldı. Real Madrid kariyerindeki 21. maçına çıkan Arda Güler, Eflatun-beyazlı formayla ilk kez bir maçta sahadan mağlup ayrıldı.

"REKABET ÇOK YÜKSEK"

Arda Güler'in ilk 11'deki yeriyle ilgili gelen soruya Teknik Direktör Carlo Ancelotti şu yanıtı verdi: Arda Güler? Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta La Liga'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Atletico Madrid derbisinde forma şansı bulamamıştı.

Ancelotti\'nin Arda Güler\'e dedikleri öyle böyle değil

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Son Dakika Spor Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Genç:
    Carlo sende naz yapma yeni gelin gibi 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Oynasan da oynamasanda paranı alıyorsun takma kafana arda.. 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEVIN KAZIĞI 0 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    arda kim kafayı bozdunuz 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    O kadar ikisini haber yaptınız en sonunda arda ancelottiye nikah kıyacak 0 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    FB nin elinden uzatmalarda penaltı golü ile kurtulan Lille yenilmez denilen r.madridi yendi, Ali Koç eğer transferleri yetştirseydi şu an Lille yerinde biz vardık 0 0 Yanıtla
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