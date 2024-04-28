Andre Villas-Boas, Porto Kulübü Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Spor

Andre Villas-Boas, Porto Kulübü Başkanı Seçildi

Andre Villas-Boas, Porto Kulübü Başkanı Seçildi

Portekiz ekibi Porto'da yapılan genel kurulda Andre Villas-Boas, 21 bin 489 oy alarak dört yıllığına kulüp başkanı seçildi. Mevcut başkan Jorge Nuno Pinto da Costa ise 5 bin 224 oy aldı. Villas-Boas, teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli takımı çalıştırdı ve 2010-11 sezonunda Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.

28.04.2024 10:37
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Portekiz ekibi Porto'da kulüp başkanlığına Andre Villas-Boas seçildi.

Kulübün sitesinde yer alan açıklamada, Dragao Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 46 yaşındaki Villas-Boas'ın 21 bin 489 oyla dört yıllığına başkan seçildiği kaydedildi.

1982 yılından bu yana kulübü yöneten mevcut başkan Jorge Nuno Pinto da Costa ise 5 bin 224 üyenin oyunu alabildi.

Andre Villas-Boas, teknik direktörlük kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit Saint- Petersburg, Shanghai SIPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdı.

Villas-Boas, 2010-11 sezonunda Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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