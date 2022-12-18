Andreas Cornelius'un menajeri Trabzonspor'a dava açtı - Son Dakika
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Andreas Cornelius'un menajeri Trabzonspor'a dava açtı

18.12.2022 16:54

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon top koşturan ve sezon başında eski takımı Kopenhag'a dönen Andreas Cornelius'un menajeri, oyuncunun alacakları için Trabzonspor'a dava açtı.

Sezon başında eski takımı Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, Trabzonspor'a dava açtı. Oyuncunun menajeri alacakları için konuyu mahkemeye taşıdı.

İCRAYA VERDİ

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurulu'nda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor'u icraya verdi.

6 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı. Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.

Kaynak: DHA
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Andreas Cornelius, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andreas Cornelius'un menajeri Trabzonspor'a dava açtı - Son Dakika

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