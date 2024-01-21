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Ankara'da Gerçekleştirilen Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Ankara'da Gerçekleştirilen Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları Tamamlandı

Başkent Binicilik Kulübünde gerçekleştirilen iki günlük yarışlarda biniciler, çeşitli yüksekliklerdeki parkurları başarıyla tamamladı. Cumartesi ve pazar günü yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular ve atları şu şekildedir: 60 santimetrede birinci Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen), ikinci Alara Öztürk (Tania), üçüncü Emira Ensari (Laila). 70 santimetrede birinci Emira Ensari (Laila), ikinci Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen).

Ankara\'da Gerçekleştirilen Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları Tamamlandı
21.01.2024 - 21:35,
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Ankara'da gerçekleştirilen Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları tamamlandı.

Başkent Binicilik Kulübünde iki gün süren yarışlarda biniciler çeşitli yüksekliklerdeki parkurları tamamladı.

Cumartesi ve pazar günü koşulan yarışlarda dereceye giren sporcular ve atları şu şekilde:

60 santimetre:

1 - Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen)

2 - Alara Öztürk (Tania)

3 - Emira Ensari (Laila)

70 santimetre:

1 - Emire Ensari Laila)

2 - Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da Gerçekleştirilen Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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