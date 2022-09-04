İlker Püren: "Oyun ve sonuçtan mutlu değilim" - Son Dakika
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İlker Püren: "Oyun ve sonuçtan mutlu değilim"

04.09.2022 19:10
İlker Püren: "Oyun ve sonuçtan mutlu değilim"

Ankara Keçiörengücü müsabakası sonrası açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Hem bugünkü oyundan hem de sonuçtan mutlu değilim. Bu noktada eksiklerimizi mutlaka tespit edeceğiz, daha iyi olma yolunda adımları atacağız" dedi.

Ankara Keçiörengücü müsabakası sonrası açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Hem bugünkü oyundan hem de sonuçtan mutlu değilim. Bu noktada eksiklerimizi mutlaka tespit edeceğiz, daha iyi olma yolunda adımları atacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Sakaryaspor, 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sakaryaspor Teknik Direktörü Püren, "Tamamen bugünkü görüntünün bütün sorumluluğunu üstüme alıyorum. Tabii ki ligde bu tür sonuçlar, oyunlar olabilir ama iki ileri bir geri olmaz. Bu noktada eksiklerimizi mutlaka tespit edeceğiz, daha iyi olma yolunda adımları atacağız. Hem bugünkü oyundan hem de sonuçtan mutlu değilim. Çok kopuk kopuk oynadığımız oyunun belli bölümlerinde oyuna girmeye çalıştığımız ama bugüne kadar yaptığımız hiçbir organizasyonu, varyasyonu yapamadığımız bir müsabakayı geride bıraktık. Bütün sorumluluk benim. Bunu çözecek olan da biziz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlker Püren: 'Oyun ve sonuçtan mutlu değilim' - Son Dakika

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