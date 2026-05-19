Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Yapıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" düzenlendi.

ATA Çiftliği'nde 21K ve 5K olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen koşunun startını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi.

21K koşusunda birinci, 01.09.11'lik derecesiyle Ali Kaya oldu. Bu kategoride Hüseyin Can ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise üçüncü sırayı aldı.

5K halk koşusuna, Türkiye'nin 81 ilinden gelen gencinden yaşlısına pek çok vatandaş katıldı. Halk koşusunda erkeklerde İbrahim Karateker, kadınlarda ise Merve Karakaya birinciliği elde etti.