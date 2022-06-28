Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

28.06.2022 23:24
Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankara ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı" denildi.


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Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Gareth Bale, Los Angeles FC'ye transfer oldu Gareth Bale, Los Angeles FC'ye transfer oldu
Kaynak: DHA

Real Madrid, Ankaragücü, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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