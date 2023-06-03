Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 1-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Stelios Kitsou attı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 42 pauna yükseldi ve bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 46 puanda kaldı.
Kayseri'den 3 puan alan Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Sivasspor deplasmanına gidiyor.
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