Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı - Son Dakika
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Ankaragücü, Süper Lig'de kaldı

03.06.2023 23:05

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Ankaragücü, bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Stelios Kitsou attı. Kayserispor ise 46 puanda kaldı. Kayseri'den 3 puan alan Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Sivasspor deplasmanına gidecek olan Kayserispor ise ligi 46 puanla tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Ankaragücü 1-0 kazandı.

TEK GOL KITSIOU'DAN

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Stelios Kitsou attı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 42 pauna yükseldi ve bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 46 puanda kaldı.

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Kayseri'den 3 puan alan Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Sivasspor deplasmanına gidiyor.

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Kayserispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

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