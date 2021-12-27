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Ankaraspor'da Özcan Kızıltan dönemi sona erdi - Son Dakika

Ankaraspor'da Özcan Kızıltan dönemi sona erdi

27.12.2021 12:43
Ankaraspor'da Özcan Kızıltan dönemi sona erdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özcan Kızıltan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özcan Kızıltan ve ekibine teşekkürlerimizi iletir, bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor, 19. hafta sonunda 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

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Futbol Federasyonu, Özcan Kızıltan, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankaraspor'da Özcan Kızıltan dönemi sona erdi - Son Dakika Spor


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