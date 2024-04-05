Antalya, spor turizminde öne çıkıyor

Cumhuriyet'in 100. yılında ağırladığı 15 milyonu aşkın turist ile tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, spor turizminde de ön plana çıkıyor.
Kış aylarında ılıman iklim yapısıyla ok atmaya müsait olan Antalya, okçuluk branşındaki sporcuların ilgisini çekiyor.
Antalya'nın kent merkezinde bulunan 100. Yıl Okçuluk Tesisleri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporculara ev sahipliği yapıyor.
Her yıl çok sayıda uluslararası okçuluk organizasyonun düzenlendiği kentteki 5 yıldızlı otellerde de yabancı sporcular uluslararası turnuvalara hazırlanıyor.
Okçuluk Milli Takımlar koordinesinde 11 ülkenin katıldığı ve 14 gün süren çok uluslu kampa ev sahipliği yapan kentte, bugünlerde de 26 ülkeden 180 sporcunun katıldığı Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması gerçekleştiriliyor.
"Birçok ülke burada bizimle kamp yapmak istiyor"
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Türk okçuluğunun dünyada artık marka haline geldiğini söyledi.
Yarış sezonu öncesinde çok uluslu kampın verimli geçtiğini belirten Ergin, ülkelerinde iklim şartları nedeniyle ok atma imkanı bulamayan sporcuların kamp merkezi için Antalya'yı tercih ettiğini kaydetti.
Çok uluslu kampın, milli sporcuların ekim ayından bu yana yürüttükleri hazırlık dönemini değerlendirmek adına önemli olduğuna işaret eden Ergin, "Bu kampta bireysel ve takım yarışmaları gerçekleştirdik. Elimizdeki verileri değerlendirerek sporcuların performansını uluslararası yarışmalar öncesinde en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz." dedi.
Antalya'da iklim şartlarının 8 ay ok atmaya müsait olduğuna dikkati çeken Ergin, şöyle konuştu:
"100. Yıl Okçuluk Tesisleri, Antalya'nın tam merkezinde ve ulaşımı çok kolay. Dünya okçuluk ailesinin radarında olan bir tesis. Birçok ülke burada bizimle kamp yapmak istiyor. Milli takımın yükselen başarı grafiği diğer ülkelerin bizimle ortak kamp yapma iştahını da kabartıyor. Bu kamplar sayesinde de her yıl yüzlerce sporcu kış aylarında Antalya'ya geliyor."
Erkeklerde takım halinde olimpiyat kotası aldıklarını anımsatan Ergin, milli sporcuların, şu an ki performanslarıyla katılacakları bütün organizasyonlarda madalyanın en büyük adaylarından olduğunu vurguladı.
Kadın takımının da olimpiyat kotası için mücadele ettiğini aktaran Ergin, "Mayıs ayının başında Almanya'daki Avrupa Şampiyonası ile haziranın ikinci haftasında Antalya'da düzenlenecek organizasyonda kadın sporcularımız olimpiyat kotası almak için çaba gösterecek. En son 2000 yılında bayanlarda takım halinde katılmıştık. Birbirinden yetenekli genç bir kadroya sahibiz. Öncelikle hedefimiz olimpiyat oyunlarına kota almak ve bir ilki başarıp bayanlarda takım halinde madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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