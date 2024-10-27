Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Stat: GAİN Park
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 69 Efecan Karaca), Makouta, Augusto, Janvier (Dk. 79 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 78 Rony Lopes), Hwang
Onvo Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 46 Gaich), Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson (Dk. 90 Gerxhaliu), Djenepo (Dk. 84 Van de Streek), Samudio (Dk. 62 Townsend)
Goller: Dk. 25 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 62 Djenepo, Dk. 75 Gaich (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Richard, Dk. 90+2 Rony Lopes (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Onvo Antalyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
53. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına girip arka direğe doğru gönderdiği topu Veysel Sarı araya girerek son anda uzaklaştırdı.
62. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Merkezden gelişen atakta Larsson'un gönderdiği pasta ceza sahası çaprazında topla buluşan Djenepo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
75. dakikada konuk ekip öne geçti. Merkezden gelişen atakta Larsson, savunma arkasına sarkan Gaich'e topu aktardı. Topla ceza sahasına giren Gaich'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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