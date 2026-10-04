Antalyaspor, Boluspor deplasmanı hazırlıklarına Osman Özköylü yönetiminde başladı

Antalyaspor, Boluspor deplasmanı hazırlıklarına Osman Özköylü yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Osman Özköylü yönetimindeki antrenman Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı; karşılaşma 10 Ekim Cumartesi saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Boluspor ile Antalyaspor, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'da karşılaşacak.
Kaynak: AA
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