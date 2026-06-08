Antalyaspor'da Tapu Sorunu Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor'da Tapu Sorunu Çözüldü

Antalyaspor\'da Tapu Sorunu Çözüldü
08.06.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, tapu sorununu büyük ölçüde çözdüklerini açıkladı.

Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri ile ilgili tapu sorununu büyük ölçüde çözdüklerini söyledi.

Gencer, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Sosyal Tesisinde düzenlediği basın toplantısında, Hasan Subaşı Tesisleri'nin olduğu bölgede yaklaşık 60 yıldır süren davalar bulunduğunu aktardı.

Kulübün geleceği için önemli gelişmeler yaşadıklarını aktaran Gencer, "Bizim için tarihi bir gün. Yıllardır devam eden, her başkanın davalarla uğraştığı, çözüm için elini taşın altına koyduğu bir sorunda plan tadilatı yapıldı. Hasan Subaşı Tesisleri'nin olduğu yer hazine adına tescil edildi. Biz de 200 metrekare parsel satın aldık. Bu tapulu alanı çoğaltacağız. Kulüp binası ile sahaların olduğu alanda, 12 dönüm için ön alım hakkımız bulunuyor." dedi.

Vakıf başkanlığı görevinde ve geçmiş dönem başkanlık sürecinde kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Gencer, "Antalyaspor A.Ş'de başkan adayı olma niyetim yok. Biz ne yaptıysak Antalyaspor'un marka değerini yükseltmek için yaptık." diye konuştu.

Eski Antalyaspor Başkanı Hasan Subaşı da küme düşen Antalyaspor'un birlik ve beraberlikle yeniden istediği yere gelebileceğini vurguladı.

Toplantıya, AGC Başkanı İdris Taş ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ile vakıf yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Gültekin Gencer, Yerel Haberler, Hasan Subaşı, Antalyaspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Tapu Sorunu Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:28
Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali Marco Asensio’ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:47:10. #7.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor'da Tapu Sorunu Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.