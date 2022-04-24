Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, organizasyonel konularda başarılı olamadıklarını söyledi.

Groenendijk karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, kendileri için zor bir maç olduğunu kaydetti.

Kendileri açısından son 3 ayın belki de en vasat maçını oynadıkları belirten Groenendijk, "Futbolcular arası mesafeler uzadı. Oyuncu grubu disiplinden uzaktı. Organizasyonumuz vasattı. İlk göze batan eksiklikler. Kapılan toplarda çok iyi çıkış yapan, hücum geçişleri iyi olan bir rakip vardı. Kalemizde 12'ye yakın pozisyon buldular. Bu pozisyonlarda şanslıydık. Orta sahamız ve arka paylaşımımız da kötüydü. Bunlar eksik taraflarımızda." dedi.

Groenendijk, 12 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak, "Oyuncu grubundan şikayet edecek değilim. Çok çalıştılar, istediler, koştular ancak disiplinden uzak bir görüntü sergilediğimiz için organizasyonel konularda başarılı olamadık. 1 puanla yetinmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşısına daha iyi çıkmak için hafta içi gereken analizleri yapacaklarına dikkati çeken Groenendijk, "Önümüzdeki maçlarda inşallah güzel oyunla 3 puanı hanemize yazdırırız. Kayseri'yi tebrik ediyorum. Daha iyi olan taraf onlardı. 3 puanı kaçıran taraf onlardı." diye konuştu.

Groenendijk, taraftarların Poli'yi protesto etmelerini tasvip etmediğini dile getirdi.