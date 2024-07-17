Antalyaspor, Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Antalyaspor, Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı

Antalyaspor, yaz transfer döneminin dördüncü imzasını Brezilyalı Thalisson Kelven da Silva'ya attırdı. Yönetim kurulu üyeleri Medeni Çelebi ve Yaşar Okudan'ın katıldığı imza töreninde Thalisson'un önümüzdeki 3 yıl boyunca Antalyaspor forması giyeceği belirtildi. Thalisson da transfer olduğu için mutluluğunu dile getirerek, Antalyaspor için mücadele edeceğini ifade etti.

17.07.2024 20:24
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Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva'yı kadrosuna kattı.

Antalyaspor, yaz transfer döneminin dördüncü imzasını Brezilyalı Thalisson Kelven da Silva'ya attırdı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Medeni Çelebi ve Yaşar Okudan katıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Medeni Çelebi, Thalisson'un önümüzdeki 3 yıl boyunca kırmızı-beyazlı formayı terleteceğini belirterek, "Kadromuzu güçlendirmeye, önemli takviyeler yapmaya devam edeceğiz. Erzurum kampında kadromuzu büyük ölçüde şekillendirmiş olacağız. Thalisson'un camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine armamız altında başarılar dilerim" dedi. Yaşar Okudan ise, "Bugün Thalisson ile bir eksik bölgemizi daha tamamlıyoruz. Transfer belli bir süreç gerektirdiğinden taraftarlarımız endişe etmesin, kulübümüz için en uygun futbolcuyu en uygun şartlarda transfer etmeye çalışıyoruz. 3-4 oyuncu ile daha anlaşıp kadromuzu şekillendireceğiz. Bu imzanın Thalisson ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye ve Antalya'da olmak güzel"

Kendisini 3 yıl için renklerimize bağlayan imzayı atan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper ise Antalyaspor'a transfer olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Thalisson Kelven da Silva, "Türkiye ve Antalya'da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir. ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım. Haydi Akrepler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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