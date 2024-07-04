Antalyasporlular Günü Boğaçayı'nda Kutlanacak

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu işbirliği ile '07 Temmuz Antalyasporlular Günü' Boğaçayı'nda konserler ve meşale şov ile kutlanacak.

Antalya'nın Süper Lig'deki temsilcilerinden Antalyaspor, 2 Temmuz'da kuruluşunun 58. yılını kutlarken, Antalyaspor taraftarları da 7 Temmuz'da Antalyasporlular Günü'nü kutlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu işbirliğiyle 7 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Boğaçayı Köprüsü'nde Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek.

Çakal ve Melis Fis sahneye çıkacak

Antalyasporlu taraftarları bir araya getirecek etkinlik kapsamında saat 19.00'da Melis Fis, saat 21.00'de de Çakal sahne alacak ve şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Boğaçayı Köprüsü, bu özel gecede Antalyaspor'un renkleri olan kırmızı-beyaza bürünecek. "Antalyaspor İçin BirMeşale de Sen Yak" sloganıyla düzenlenecek ücretsiz etkinlikte taraftarlar Antalyasporlular Günü'nü coşkuyla kutlayacak. - ANTALYA