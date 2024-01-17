Eski Manchester City Oyuncusu Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Manchester City oyuncusu, 25 yaşındaki Max Norman, polisin aracında £50,000 sterlin değerinde uyuşturucu bulmasından sonra dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

LinkedIn'deki geçmiş kulüpleri olarak Manchester City ve Tranmere Rovers'ı listeleyen 25 yaşındaki Norman, 2021 yılı içindeki iki ay içinde üç kez eroin ve kokain ile yakalandı.

Liverpool Taç Mahkemesi'ndegünü görülen davada, ilk olayın 7 Eylül 2021'de gerçekleştiği, Norman'ın bir Vauxhall Vectra'nın yolcusu olduğu ve Seaforth, Liverpool'daki Crosby Road South'ta durdurulan araçta gözaltına alındığı bildirildi.

Aintree, Liverpool'daki Keble Drive'da yaşayan Norman, başlangıçta polise kapısını açmayı reddetti ve bir mücadele sonrasında gözaltına alındı.

Rebecca Smith, savcılığı yapan isim, arama sırasında birkaç öğenin 'futbolcunun iç çamaşırından düştüğünü' ve bunların arasında 72 paket beyaz toz, yedi paket kahverengi madde ve £246.55 nakit para olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan Norman, uyuşturucu kullanıcısı oluğunu söyledikten sonra serbest bırakıldı ancak 14 Ekim 2021'de tekrar tutuklandı.

Daha sonra sivil polislerin aracını durdurdu. Aracında yüksek miktarda uyuşturucu bulununca tekrar gözlatına alındı.

Uyuşturucu kullanıcısı olmadığı uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen futbolcuya mahkeme, dört buçuk yıl hapis cezası verdi.

Norman'nın daha önce farklı suçlardan dört kez hüküm giydiği belirtildi.