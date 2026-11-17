Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele edecek.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Kulübü Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Erdal Akıncı ve Orhan Sakın hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmayı kazanan takım, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Ligde Eczacıbaşı'na deplasmanda 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu kez rakibini yenerek kupada yarı finale yükselmeyi hedefliyor.