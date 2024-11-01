Aras Kargo, Bahçelievler'i Ağırlıyor

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SULTANLAR Ligi'nde son olarak deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyetle tanışan Aras Kargo yarın evinde Bahçelievler Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek.

Maçın biletleri 1'inci kategori ve deplasman tribünü 220, 2'nci kategori 150 TL'den satışa sunuldu. İzmir temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan rakini yenerek iç sahada ilk kez kazanmayı hedefliyor. Son olarak evinde Eczacıbaşı'na 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor ise aynı saatte deplasmanda zirve takipçisi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.