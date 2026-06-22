Aras Kargo, Bengisu Aygün ile Sözleşme İmzaladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Bengisu Aygün ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aras Kargo forması giyeceği belirtildi.
Açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.
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