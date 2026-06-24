Aras Kargo Ceren Nur Domaç ile Anlaştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Ceren Nur Domaç. 1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Ceren." ifadeleri kullanıldı.
Ceren Nur Domaç, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlamıştı.
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