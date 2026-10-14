Arca Çorum FK, 16 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçı hazırlığını yarın tamamlayacak

Arca Çorum FK, 16 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçı hazırlığını yarın tamamlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü evinde Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Burak Yılmaz idaresindeki idmanda salonda kuvvet, sahada taktik ve çift kale oynandı; takım yarın çalışmalarını tamamlayacak.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.
Sahada koordinasyon, fiziksel güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonun ardından çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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