Arca Çorum FK İlk İç Saha Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Arca Çorum FK İlk İç Saha Maçına Çıkıyor

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Arca Çorum FK, Kasımpaşa ile iç sahada saat 19.00'da karşılaşacak. Kyziridis eksik olacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin ilk iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis forma giyemeyecek.

Arca Çorum FK, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezası sebebiyle Süper Lig'deki ilk maçını taraftarlarından yoksun oynayacak.

Kaynak: AA

Kasımpaşa, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK İlk İç Saha Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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