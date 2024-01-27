 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Las Palmas maçında süre aldı. Ev sahibi ekip öne geçse de Real Madrid, beraberlik ve galibiyet golünü buldu. Arda Güler, daha önce Kral Kupası ve Süper Kupa maçlarında forma giymişti.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı
27.01.2024 - 20:55,
Abone Ol

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, ligde ilk kez bir maçta süre aldı.

Real Madrid'in, LaLiga'nın 22. haftasında Las Palmas'a konuk olduğu maçta ev sahibi ekip 53. dakikada Javi Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti.

Vinicius Junior'ın 65. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı.

Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Real Madrid, Arda Güler, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı - Son Dakika


21:11
NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43
Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:11 NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43 Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement