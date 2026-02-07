Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris\'te

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Paris'te görüntülendi.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç çiftin Fransa'nın başkentinde sokaklarda yaptıkları gezinti objektiflere yansırken, samimi halleri dikkat çekti. Arda Güler ve Duru Nayman'ın Paris turu sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.