Arda Güler\'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

İspanya La Liga’da Real Madrid, sahasında Real Sociedad’ı konuk ettiği mücadeleye son derece tempolu başladı.

MBAPPE MÜSAİT DURUMDA ARDA'YI GÖRMEDİ

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında ev sahibi ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta Vinicius Junior’dan aldığı pasla ceza sahasına giren Kylian Mbappe, sol çaprazdan doğrudan kaleyi hedefledi. Fransız yıldızın, kale ağzında müsait pozisyonda bekleyen milli futbolcumuz Arda Güler’e pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etmesi fırsatın harcanmasına neden oldu.

TARAFTARLARDAN MBAPPE'YE TEPKİ

Topun dışarı gitmesiyle birlikte Santiago Bernabeu tribünlerini dolduran Real Madridli taraftarlar, pozisyonda Arda'yı görmeyen Mbappe’nin bu kararına ıslıklarla tepki gösterdi.