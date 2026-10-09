Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim - Son Dakika
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Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim

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Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'in son karşılaşmada sakatlandığını açıkladı. Genç yıldızın sağlık durumuyla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, Arda'ya iki günlük izni kendisinin verdiğini belirtti. Mourinho, sakat futbolcuların kulüp tesislerinde kontrollerden geçirilerek tedavi süreçlerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcu Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Arda'nın son karşılaşmada sakatlık yaşadığını belirterek genç oyuncuya iki gün izin verdiğini ifade etti.

Mourinho, "Arda son maçta sakatlandı. Ona iki gün izin veren bendim. Sakat oyuncular Valdebebas'a geldi, teşhisleri konuldu ve iyileşme süreçlerine devam ettiler" dedi.

Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim

İKİ GÜNLÜK İZNİ MOURINHO VERMİŞ

Arda Güler'in sakatlığının ardından iki gün izin yaptığını açıklayan Mourinho, bu kararın kendisine ait olduğunu vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan oyuncuların Real Madrid'in Valdebebas tesislerine gelerek sağlık kontrollerinden geçtiğini ve iyileşme programlarını sürdürdüğünü belirtti. Arda Güler'in sakatlığının ciddiyeti ve sahalara dönüş tarihi hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim

MBAPPE'NİN DURUMUNA DA DEĞİNDİ

Mourinho, dizindeki problem nedeniyle tedavi süreci geçiren Kylian Mbappe hakkında da konuştu. Fransız yıldızın kulüp doktorları tarafından kontrol edildiğini ve ardından ikinci bir sağlık görüşü aldığını belirten Portekizli teknik adam, oyuncusunun profesyonel sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

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