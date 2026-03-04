Arda Turan ile Arda Güler İspanya'da rakip olabilir - Son Dakika
Arda Turan ile Arda Güler İspanya'da rakip olabilir

04.03.2026 13:58
Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin olası ayrılığı sonrası teknik direktör adayları arasında Arda Turan'ın da yer aldığı iddia edilirken, bu ihtimal gerçekleşirse Arda Turan ile Real Madridli Arda Güler İspanya'da rakip olabilir.

Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin olası ayrılığı sonrası teknik direktör adayları gündeme gelirken, listede Arda Turan'ın da yer aldığı iddiası dikkat çekti. Bu ihtimal gerçekleşirse Türk futbolu için ilginç bir senaryo ortaya çıkabilir.

ATLETICO MADRID'DE 3 ADAY

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Atletico Madrid yönetimi, Simeone sonrası için kulübün DNA'sını bilen ve soyunma odasında güçlü bir liderlik sergileyebilecek isimleri değerlendiriyor. Adaylar arasında Arda Turan'ın yanı sıra Filipe Luis ve Gabi'nin bulunduğu öne sürüldü.

ARDA TURAN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Atletico Madrid formasıyla uzun yıllar başarıyla mücadele eden Arda Turan'ın teknik direktör adayları arasında gösterilmesi futbol dünyasında dikkat çekti. Kulüp yönetiminin, takımı yakından tanıyan eski futbolculara yöneldiği belirtildi.

ARDA GÜLER İLE RAKİP OLABİLİR

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın çalıştıracağı Atletico Madrid ile Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler rakip olabilir. Böylece Türk futbolunun iki önemli ismi İspanya'da teknik direktör–futbolcu rekabetinde karşı karşıya gelebilir.

