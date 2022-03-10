Arkas Spor 4'te 4 peşinde - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek alan Arkas Spor, 23'üncü haftada yarın Spor Toto'ya konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00&te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlanacak. Spor Toto önünde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde güzel bir çıkış yakaladık ve bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Spor Toto karşısında da iyi oyunumuzu devam ettirip İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.