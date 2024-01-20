Arsenal, Crystal Palace\'ı 5-0 mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 yendi.
Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson (kendi kalesine), 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4. ve 90+5. dakikalarda Gabriel Martinelli kaydetti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace 21 puanda kaldı.
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