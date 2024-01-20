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Arsenal, Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Arsenal, Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 yenerek farklı bir galibiyet elde etti. Gabriel, Dean Henderson (kendi kalesine), Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli'nin attığı gollerle Arsenal, şampiyonluk mücadelesindeki puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.

Arsenal, Crystal Palace\'ı 5-0 mağlup etti
20.01.2024 - 17:55,
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 yendi.

Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson (kendi kalesine), 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4. ve 90+5. dakikalarda Gabriel Martinelli kaydetti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace 21 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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