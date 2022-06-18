Kaydettiği 16 golle İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Nketiah, geçen sezon ligin son 8 karşılaşmasında 5 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre altyapısından yetiştiği Arsenal'ın A takımıyla 92 maça çıkan ve 23 gol atan 23 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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