Arslan Ekşi Ay-Yıldızlı Formaya Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arslan Ekşi Ay-Yıldızlı Formaya Veda Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl sonra forma bırakma kararını açıkladı.

19.04.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca taşıdığı ay-yıldızlı formaya veda ettiğini duyurdu.

Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayrılık sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Tecrübe, birikim ve deneyimleriyle Türk voleyboluna hizmet vermek için çalışacağını vurgulayan Arslan Ekşi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır onur ve gururla taşıdığım ay-yıldızlı formaya veda zamanı geldi. Benim için milli takımlarımızın sürekli yükselişte olduğu bir dönemde böyle bir kararı vermek oldukça zor oldu. Milli takımda görev aldığım tüm süreçlerde, başta beni bu ulvi görev olan milli takım kaptanlığına layık gören Federasyon Başkanımız ve antrenörümüze, oynadığım tüm kulüplerimize, sporcu arkadaşlarıma, antrenörlerimize, staff ekibine, bizleri yurt içi ve dışı maçlarımızda yalnız bırakmayan, bayrakları ile tribünlerde yer alan vefakar seyircilerimize, federasyon başkanlarımıza ve milli takımlar sorumlularımıza, basınımıza ve tabii ki aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte tüm tecrübe, birikim ve deneyimlerim ile Türk voleyboluna hizmet vermek için çalışacağımdan emin olmanızı istiyorum. Artık milli takımımız ile sahada olmayacaksam da, tribünde ekibimizin yanında olacağıma söz veriyorum. Her vedanın yeni bir başlangıç olduğu gerçeği ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."?

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Milli Takım, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arslan Ekşi Ay-Yıldızlı Formaya Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de 1 kişi otel odasında ölü bulundu Küçükçekmece'de 1 kişi otel odasında ölü bulundu
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:54:29. #7.11#
SON DAKİKA: Arslan Ekşi Ay-Yıldızlı Formaya Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement