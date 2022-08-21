Almanya'da süren Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.
Adem Asil, halka finalinde aldığı 15.033 puanla gümüş madalya kazandı.
Ferhat Arıcan, kulplu beygirde 5'inci sırada yer aldı.
Yer finalinde yarışan milli sporculardan Adem Asil 6'ncı, Ahmet Önder 8'inci oldu.
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