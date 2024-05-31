Artvin Valisi, TÜBİTAK ve Özel Sporcular Masa Tenisi yarışmalarında derece elde eden öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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Spor

Artvin Valisi, TÜBİTAK ve Özel Sporcular Masa Tenisi yarışmalarında derece elde eden öğrencileri tebrik etti

Artvin Valisi, TÜBİTAK ve Özel Sporcular Masa Tenisi yarışmalarında derece elde eden öğrencileri tebrik etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, TÜBİTAK araştırma projeleri final yarışmalarında derece elde eden öğrencileri ve Özel Sporcular Masa Tenisi Genç Kızlar down kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrenciyi tebrik etti. Vali Ünsal, öğretmen ve öğrencilere başarılarının devamını diledi.

31.05.2024 11:32
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, TÜBİTAK araştırma projeleri final yarışmaları ile Özel Sporcular Masa Tenisi Genç Kızlar down kategorisinde derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 29 Mayıs'ta düzenlenen TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda Borçka Güreşen Şehit Resul Kakşi Ortaokulu öğrencileri İrem Fena, Umut Atabay ve Hazal Aygün, öğretmenleri Melek Kılıç danışmanlığında dil ve edebiyat alanında gerçekleştirdikleri "Öğrenmenin Web Dili" projeleri ile TÜBİTAK 2204-B Türkiye üçüncülüğü, Arhavi Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi öğrencileri Arda Can, Osman Berke Koç, öğretmenleri Süleyman Sungur danışmanlığında yazılım alanında gerçekleştirdikleri "Locked-In Sendromlu Hastalar için Alternatif İletişim Programı" projeleri ile TÜBİTAK 2204-A Türkiye dördüncülüğü kazandı.

Kayseri'de 27-28 Mayıs'ta düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Genç Kızlar down kategorisi Türkiye finallerinde yarışarak Artvin'i temsil eden Artvin Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Ceren Anar da Türkiye üçüncüsü oldu.

Vali Ünsal, ödül alan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Artvin Valisi, TÜBİTAK ve Özel Sporcular Masa Tenisi yarışmalarında derece elde eden öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

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