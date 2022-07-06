Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026'ya uzattı - Son Dakika
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Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026'ya uzattı

06.07.2022 14:16
Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026'ya uzattı

Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Fransız ekibi Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

THY Euroleague takımlarından Fransız temsilcisi Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Parker'ın sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı duyuruldu.

2020 yılından beri Asvel'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör, 2 Fransa Ligi, 1 de Fransa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026'ya uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini 2026'ya uzattı - Son Dakika
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