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Atakan Karahan Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Atakan Karahan Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Milli sporcu Atakan Karahan, Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi. Melbourne'de düzenlenen turnuvada Fransız rakibini 2-0 mağlup eden Atakan, çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Ancak para tenisçiler Ahmet Kaplan ve Ali Ataman ilk turda elenerek turnuvaya veda etti.

Atakan Karahan Avustralya Açık\'ta çeyrek finale yükseldi
23.01.2024 - 10:26,
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Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi.

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler 2. tur maçında, 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus ile karşılaştı.

Rakibini 48 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Atakan, ABD'li Cooper Woestendick ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Para tenisçiler ilk turda veda etti

Avustralya Açık'ın quad tekerlekli sandalye kategorisinde yarışan Ahmet Kaplan ve Ali Ataman, ilk maçlarını kaybederek elendi.

Ahmet Kaplan, 1 numaralı seribaşı Hollandalı Niels Vink'e 2-0 (6-0, 6-1), Ali Ataman da 4 numaralı seribaşı İsrailli Guy Sasson'a aynı skorla yenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Atakan Karahan Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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