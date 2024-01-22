 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.

Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
22.01.2024 - 18:17,
Abone Ol

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Alanyaspor maçının oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Mersin, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement