Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

23:24 • •
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.
Alanyaspor maçının oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.
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