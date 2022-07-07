Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

07.07.2022 15:21
Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, dar alan ve hücum çalışması yaparken akşam saatlerinde ise ayak tenisi, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla günü tamamladı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla sezon başı kampının ilk etabını tamamlayarak kentten ayrılacak.

Ekip, Kurban Bayramı izninin ardından 12 Temmuz Salı günü yine Erzurum'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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