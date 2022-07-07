Sabah saatlerinde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, dar alan ve hücum çalışması yaparken akşam saatlerinde ise ayak tenisi, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla günü tamamladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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