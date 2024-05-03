Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı

Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Demirel'in her zaman şehrin ve kulübün değeri olarak kalacağı belirtildi. Demirel ve ekibine teşekkürler sunulurken, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileyildi.

03.05.2024 16:35
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Volkan Demirel'in her zaman şehrin ve kulübün değeri olarak kalacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

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