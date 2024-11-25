Atakum Belediye Başkanı Türkel, Samsunspor\'un Maçında Taraftarın Heyecanını Paylaştı

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Samsunspor'un maçlarını tribünden izleme geleneğini bozmayan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Alanyaspor karşılaşmasında taraftarın heyecanını paylaştı.

Başkan Serhat Türkel, Samsunspor-Alanyaspor maçını tribünde taraftarlar arasında izledi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda maç öncesi taraftarlarla sohbet eden Başkan Türkel, karşılaşma boyunca onların heyecanına ortak oldu.

"O sene bu sene olacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Samsunsporumuz, lig boyunca son derece güzel performans sergiliyor. Bugün iki takımın başa baş mücadelesini izledik. Seyir zevki veren bir maçtı. Tüm futbolcular formalarının hakkını verdiler ve bize futbol şöleni yaşattılar. Kırmızı-beyaz sevdamızı, desteklemek için lig boyunca tribünde yerimizi almaya devam edeceğiz. Tüm futbolcularımızı kutluyorum. Tüm Samsunluları takıma sahip çıkmaya ve maçlarda tribünleri doldurmaya davet ediyorum. O sene, bu sene olacak" dedi. - SAMSUN