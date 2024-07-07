Atakum Belediyesi Spor Şenliği Çocukları Spora Özendiriyor

Spor

Atakum Belediyesi'nin çocukları spora özendirmek amacıyla düzenlediği Spor Şenliği, takımların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Samsun'un Atakum Belediyesi, Atakum Pickleball Spor Kulübü ile Samsun Hentbol Spor Kulübü iş birliğinde çocukları spora özendirmek amacıyla düzenlenen Spor Şenliği, Atakum Belediyespor Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Pickleball, Survivor yarışmaları, hentbol, parkur oyunları ve çeşitli sportif faaliyetlerin yer aldığı turnuvalarla sporun nabzı Atakum'da attı. Turnuvalarda, Atakum Belediyespor altyapı oyuncuları ile değişik yaş aralığındaki çocuklardan oluşan takımlar karşılaştı. Gün boyu süren etkinlikte, takımların kıyasıya mücadelesi, sporseverlere heyecan ve eğlence dolu anlar yaşattı.

Çocuklar, organizasyonda tenis, masa tenisi ve badmintonun özelliklerini taşıyan Pickleball sporuna büyük ilgi gösterdi. Hareketli anların yaşandığı karşılaşmalarda, renkli görüntüler sergilendi. Survivor yarışmalarında etapları başarıyla tamamlayan çocuklar, eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen spor atölyelerine katıldılar. Sporseverler, güreş müsabakalarında ve hentbol turnuvasında sporcuların mücadelesini heyecanla takip etti. Spor aktiviteleriyle dolu bir gün geçiren katılımcılara, başarı belgesi takdim edildi. - SAMSUN