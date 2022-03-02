Atletizmde Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını kazanan atlet: Ruhi Sarıalp - Son Dakika
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Atletizmde Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını kazanan atlet: Ruhi Sarıalp

02.03.2022 09:17
Atletizmde Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını kazanan atlet: Ruhi Sarıalp

Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizmde elde ettiği ilk madalyanın sahibi Ruhi Sarıalp'in vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizmde elde ettiği ilk madalyanın sahibi Ruhi Sarıalp'in vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1924'te Manisa'da dünyaya gelen Sarıalp, atletizme Konya Askeri Lisesi'nde başladı.

Yurt içinde elde ettiği başarıların ardından 1948 Londra Olimpiyatları Oyunları'na katılan Sarıalp, 3 adım atlamada bronz madalya kazandı.

Olimpiyatlarda atletizmde Türkiye'nin elde ettiği ilk madalyanın sahibi Sarıalp, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda Eşref Apak'ın çekiç atma dalında aldığı bronz madalyaya kadar 56 yıl boyunca Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizmde aldığı tek madalya oldu.

Aynı başarıyı Brüksel'de düzenlenen 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da gösteren Sarıalp, bu şampiyonada Türkiye'nin ilk Avrupa madalyasına ismini yazdırdı. 2002'de Süreyya Ayhan Kop'un 1500 metrede kazandığı altın madalyaya kadar 52 sene boyunca Türkiye'nin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı tek madalya oldu.

İlk Türkiye rekorunu da o kırdı

1945 yılında 3 adım atlamada 14,77 metrelik derecesiyle ilk Türkiye rekorunu kıran Sarıalp, bunu 1948'de 15 metre 7,5 santimetreye çıkardı.

Askerde olduğu için Ordu Milli Takımı'nda yer alan Sarıalp, 21-23 Eylül 1951'de Roma'da ve 12-14 Eylül 1952'de Kopenhag'da düzenlenen Dünya Ordulararası Atletizm Şampiyonaları'nda iki altın madalya kazandı.

Özel şeref madalyası var

Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde şeref madalyası alan Sarıalp, Uluslararası Olimpiyat Komitesince de "özel şeref madalyası"na layık görülmüştü.

ABD'de Coast Guard Academy'de hocalık yapan ve uzay programlarına katılan Sarıalp, Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde "Spor Tarihi" ve "Denizcilik" derslerini verdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul Yelken Kulübü ve Fenerbahçe Kulübü'nde de değişik görevlerde bulunan Ruhi Sarıalp'in, "Fizik Kondüsyon", "Deniz Güvenliği" ve "Cankurtarma" adlı kitaplarını yazdı.

Ruhi Sarıalp, 3 Mart 2001'de İzmir'de vefat etti.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizmde Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını kazanan atlet: Ruhi Sarıalp - Son Dakika


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