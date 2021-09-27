Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti

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Sarı-Lacivertliler'in Macar stoperi Szalai, giderek bir fenomen haline dönüşüyor. Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok kıymet verdiği isim olan Szalai, saha dışındaki karakteriyle de gönülleri fethediyor.

Görüntü Sporx'ten alınmıştır

SÖZÜNÜ UNUTMADI

Attila Szalai, kendisinden forma isteyen miniği unutmadı ve maçın bitiş düdüğüyle yanına gitti. Formasını çıkarıp veren Szalai, hayranıyla kısa bir sohbet yaptı, ardından sarıldı. Szalai'nin objektiflere takılan bu hareketi alış topladı.