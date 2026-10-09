AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı 23 sporcuyla İstanbul Park'ta yapıldı - Son Dakika
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AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı 23 sporcuyla İstanbul Park'ta yapıldı

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TOSFED İstanbul Park'ta koşulan AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağında 23 sporcu iki grupta mücadele etti. Maxi grupta Seda Kaçan Bakan ve Kamil Çat, Super grupta Emre Can Ünal ve Recep Çelikkanat yarışlarını lider bitirdi.

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve Salados'un katkılarıyla düzenlenen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. etabında yarışseverler büyük heyecan yaşadı.

İki ayrı grupta 23 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda; maxi grupta ilk yarışın birinciliğini Texaco Team AMS pilotu Seda Kaçan Bakan elde ederken, ikinci yarışı ilk sırada tamamlayan isim ise SESA European GT ekibinden Kamil Çat oldu.

Super grupta ise ilk yarışı Ülkü Motorsport'tan Emre Can Ünal kazanırken, super grup ikinci yarışta ise podyumun en üst basamağına Recep Çelikkanat çıktı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı 23 sporcuyla İstanbul Park'ta yapıldı - Son Dakika
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