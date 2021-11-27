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Avrupa Curling Şampiyonası - Son Dakika

Avrupa Curling Şampiyonası

27.11.2021 17:23
Avrupa Curling Şampiyonası

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 3-3 eşitlikle sona eren maçın uzatmalarında Rusya'ya 4-3 üstünlük kurarak, birinciliği elde etti.

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 3-3 eşitlikle sona eren maçın uzatmalarında Rusya'ya 4-3 üstünlük kurarak, birinciliği elde etti.

Norveç'in Lillehammer kentindeki şampiyonada milli takım, final maçında Rusya'yla karşılaştı.

Erkek Milli Takımı, B kategorisinde normal setleri 3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatma setinde Rusya'yı 4-3 yenerek, Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. 2 yıldır Kovid-19'a rağmen bu turnuvaya çok iyi hazırlandık. Bu çok büyük bir başarı. Bizim rakiplerimiz 150 yıldır bu kış sporuyla ilgilenirken, Türkiye'de biz daha 10 yıldır bu sporu oynuyoruz. Turnuvanın finaline kadar sıfır hatayla geldik. Bütün oyuncularımızı, teknik ekibimizi hepsini tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize büyük destekleri oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, devamlı destek oluyor ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Erzurum Büyükşehir Belediyesi destek oluyor, hepsine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir zafer kazandık, pandemiye rağmen çok çalışmanın semeresini aldık."

A Milli Erkek Curling Takımı, 2022 yılında Avrupa Şampiyonası A kategorisinde mücadele edecek.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Curling Şampiyonası - Son Dakika Spor


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