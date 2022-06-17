Avrupa'da Yıldırım rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da Yıldırım rüzgarı

17.06.2022 14:18
Avrupa'da Yıldırım rüzgarı

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen 35'inci Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda Yıldırım Belediyesi sporcuları Türkiye'ye 1 altın 3 de bronz madalya kazandırdı.

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen 35'inci Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda Yıldırım Belediyesi sporcuları Türkiye'ye 1 altın 3 de bronz madalya kazandırdı.

Karate Milli Takımı, 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 35'inci Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Şampiyonaya 23 ülkeden 520 sporcu katılım sağladı. Ümit, genç, yıldız ve büyükler kategorilerinde katılım sağlanan şampiyonada 29 milli sporcu tatamiye çıktı. Milli Takım, şampiyonada 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazandı.

Yıldırım başarıya doymuyor

Yıldırım Belediyespor Karate Takımı yine ülkemize madalya ile gururlandırdı. Türk Milli Takımı'nın 7 altın madalyadan birini Ümit Erkekler kategorisinde Yıldırım Belediyespor'dan Gürkan Duman kazandırdı. Duman, 50 kiloda şampiyon oldu. Büyük bayanlar kategorisinde ilk defa dünya sıralamasında iki kadın sporcu yer aldı. Bunlardan biri olan sporcumuz İrem Mingsar 55 kiloda bronz madalya elde ederken, ümit erkeklerde 55 kiloda Halil İbrahim Karahan ve büyük erkeklerde 70 kiloda Engin Uğur Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ülkemize önemli başarılar kazandıran başarılı sporcuları tebrik etti. Yıldırım Belediyesporlu sporcuların neredeyse katıldıkları her uluslararası turnuvadan madalya ile döndüğünü vurgulayan Oktay Yılmaz, "Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Antrenörlerini de ayrıca kutluyorum. Yıldırım'da herkes spor yapmalı diyoruz. Bu çerçevede spora ve spor tesislerine yatırımlarımız sürecek" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Bulgar ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti
Kaynak: İHA

Avrupa Karate Şampiyonası, Yıldırım Belediyesi, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da Yıldırım rüzgarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa'da Yıldırım rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement