Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü gün geride kaldı

Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler epe ve kadınlar kılıç kategorilerinde karşılaşmalar tamamlandı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçlar sonucu; erkekler epede Fransız Yannick Borel, kadınlar kılıç kategorisinde ise Azeri sporcu Anna Bashta Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler epede Hollandalı Tristan Tulen gümüş, İsviçreli sporcular Alexis Bayard ve Max Heinzer bronz madalya elde ederken, kadınlar kılıçta İtalyan Rossella Gregorio gümüş; Polonyalı Zuzanna Cieslar ve Fransız Sara Balzer bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan şampiyonanın üçüncü gününde 8 ay-yıldızlı eskrimci piste çıktı. Karşılaşmalar sonucu; kadınlar kılıç kategorisinde Iryna Shchukla 11., Nisanur Erbil 21., Deniz Selin Ünlüdağ 25., Fatma Zehra Köse 38., erkekler epede ise Cengizhan Öner 78., Hilmi Taha Ekenler 80., Ali Ege Say 94., Halis Efe Elibol 101. sıranın sahibi oldu.

Organizasyon yarın kadınlar flöre ve erkekler kılıç kategorilerinde takım maçları ile devam edecek. - ANTALYA